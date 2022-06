Fahrt mit der Ostertalbahn : Mit der Ostertalbahn zum Mittelaltermarkt auf die Burg

Mittelaltermarkt auf Burg Lichtenberg Foto: Friedel Schepper

Ottweiler Die Ostertalbahn bietet am Sonntag, 26. Juni, einen Sonderzug zum Mittelaltermarkt auf Burg Lichtenberg bei Kusel an. Die Fahrt startet in Ottweiler um 11 Uhr von Gleis 4 nach Schwarzerden. Von dort geht es mit Bussen auf die Burg.

Hier sind drei Stunden Zeit, um das Mittelalterspektakel zu genießen. Die Rückfahrt der Busse nach Schwarzerden ist um 15.45 Uhr, Rückkunft in Ottweiler gegen 17 Uhr. Der Fahrpreis beinhaltet die Zugfahrt mit Platzreservierung, den Bustransfer zwischen Schwarzerden und Burg Lichtenberg und den Eintritt zum Mittelaltermarkt. Preise: Erwachsene 25 Euro, Kinder von fünf bis 14 Jahren 15 Euro. Kinder bis vier Jahre sind frei.