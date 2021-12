Serie Jüngste Kommunalpolitikerinnen im Kreis : Es geht um die Zukunft junger Menschen

Mira Fularczyk (Grüne) ist das jüngste Mitglied im Stadtrat Ottweiler. Foto: Michael Beer

Ottweiler Mira Fularczyk ist mit 25 Jahren das jüngste Mitglied im Stadtrat Ottweiler. Sie engagiert sich für die Grünen. Kommunalpolitik ist für sie nichts Verstaubtes.

Ihre dunklen Augen werden schmal. Sie lacht. Als junge Frau im Stadtrat Ottweiler? „Stimmt“, sagt Mira Fularczyk, „da sitzen vor allem ältere Herren“. Mehr Jugend, mehr Frauen, das könnte sie sich für die kommunalpolitische Arbeit schon gut vorstellen. Aber Strukturen ändern sich eben nicht von heute auf morgen. Schon gar nicht in einer kleinen, beschaulichen Stadt wie Ottweiler.

25 Jahre jung ist Fularczyk. Mit 18 hat sie bei der Grünen Jugend reingeschaut, weil Leute aus ihrem Umfeld sie darauf angesprochen hatten. Sie fand es gut bei der Nachwuchsorganisation: „Die Leute hatten schon so viel Ahnung, das war sehr beeindruckend. Und ich fand die Grundwerte super.“

Deshalb trat sie in der Folge auch dem Ortsverband in ihrer Stadt bei. Dort sah es dann nicht anders aus als im Stadtrat: „Ich war mit Abstand die Jüngste.“ Der Start war gemacht, und mit dem Ergebnis der Kommunalwahlen 2019 war die junge Frau mit Dreadlocks und Piercings ruck zuck im Rat der Kommune.

Die Statuten der Grünen sehen vor, dass eine Frau auf Listenplatz eins kandidiert. Aber das wollte Mira Fularczyk nicht. „Hennig Burger ist schon so lange dabei und kennt sich super gut aus“, erklärt sie, warum Listenplatz zwei für sie der richtige war. Gerne hätte sie es gesehen, wenn es auch noch für ein drittes Mandat im Stadtrat gereicht hätte. Etwas mehr grüne Power. Aber sie weiß um das traditionelle Wahlverhalten der Menschen, insbesondere der älteren Jahrgänge. CDU und SPD hätten da nach wie vor einen großen Vorteil. Vielleicht beim nächsten Mal, 2024. Stand heute will sie wieder antreten.

Fularczyk studiert seit 2016 Medieninformatik am Umweltcampus Birkenfeld. Zur Schule ging sie in Ottweiler und St. Wendel, machte in der Nachbarstadt ihr Fachabitur. Im Studium ist es besonders der Medienpart, der sie interessiert. Mit dem Fotoapparat ist sie viel unterwegs, zeichnet auf dem Tablet. „Werbung, Web-Design, das finde ich schon sehr spannend“, sagt sie. Sport, der läuft bei ihr am Computer. „Alle meine Freunde zocken am PC“, sagt sie. Der E-Sport sollte ihrer Meinung nach mehr Förderung erhalten.

Das Faible für politisches Engagement hat Mira Fularczyk nicht mit der Muttermilch aufgesogen. Weder die Eltern noch der Bruder sind in einer Partei aktiv. Bundespolitik ist für sie ganz eng mit dem Namen Merkel verbunden. Nach 16 Jahren CDU als führende Kraft und 16 Jahren Bundeskanzlerin Angela Merkel findet sie die neue Regierung „erfrischend“. Sie ist guter Dinge, dass die Ampel aus SPD, Grünen und FDP frischen Wind in die Politik bringen wird und dringend notwendige Veränderungen anstößt: „Sie müssen miteinander reden, Kompromisse finden.“ Das biete Chance. Zu tun gibt es schließlich viel. Insbesondere in der Klimapolitik. Auf die globalen Aspekte des Problems hinzuweisen, ist ihr zu einfach: „Nur weil China ein so unglaublicher Umweltverschmutzer ist, kann man sich hier nicht zurücklehnen.“ Müllmeere zu sehen, findet sie widerlich.

Die alte Politik kümmerte sich zu wenig. Fularczyk: „Man fühlt sich ein bisschen im Stich gelassen.“ Neben Umwelt und Klima sind es die Frauen, für die sie sich stark machen will. Ein Aktionstag mit der grünen Jugend in Saarbrücken habe „super viel Aufmerksamkeit“ bekommen. Das stehe bei ihr wieder auf dem Zettel für kommendes Jahr.

Auch im kleinen Zirkel ist Politik wichtig. „Es ist gut, wenn man weiß, was vor der eigenen Haustür geschieht“, erläutert die gebürtige Ottweilerin, warum sie sich engagiert. In der Schule müsste das Thema Kommunalpolitik vermittelt werden. Die meisten jungen Leute hätten davon keine Ahnung, wenn sie ihren Abschluss in der Tasche haben.

So ruhig wie Mira Fularczyk im Gespräch ist, so bestimmt kann sie sich ausdrücken: „Es ist naiv zu sagen, mich geht das nichts an.“ Deshalb findet sie auch die Umweltbewegung Fridays for future gut. Junge Leute, die sich einmischen, laut sind und den etablierten Jahrgängen klar machten, dass es die Zukunft der jungen Leute sei, über die verhandelt werde.

In Ottweiler müsste ihrer Meinung nach mehr für einen belebten Stadtkern geschehen. Das gelinge der Nachbarstadt St. Wendel ja auch. Musik, Veranstaltungen in der Altstadt. Auf der anderen Seite weniger Raum für Autos. „Den Schlosshof würde ich für Autos einfach zumachen.“ Und schauen, wie die Meile mit dem alten Pflaster behindertengerechter werden könnte.