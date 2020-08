Die Butsch muss es weiter geben : Minister besucht Mainzweiler

Mainzweiler Reinhold Jost ließ sich zeigen, wo das Dorf Wünsche hat und auf Fördermittel hofft. Zum Beispiel für den Dorfplatz.

Reinhold Jost ist nicht nur Minister für Umwelt und Verbraucherschutz, er ist in seinem Heimatort Siersburg auch Ortsvorsteher. Deshalb kennt er die Begehrlichkeiten von vielen seiner Amtskollegen und besucht sie mitunter dann auch, um sich ihre Wünsche vor Ort anzuhören und anzuschauen.

Am Dienstag war der SPD-Minister in Mainzweiler zu Gast, weil die Kommunalpolitiker dort einiges im Ort verbessern und verschönern und dafür dann auch Fördergelder in Anspruch nehmen möchten.