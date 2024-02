Meinung Grenze überschritten

Was sie da vorgetragen hat, angefangen von einem „Schuld- und Schamkult“ über die „grün-kommunistischen Agenda-Jünger“ bis hin zu „Chemtrails“, „sogenannter Corona-Pandemie“ bis hin zur Aussage „Je mehr CO 2 ; desto besser“, war eine unfassbar peinliche Zusammenfassung aller Verschwörungstheorien. Das allein hätten die Ratsmitglieder wohl noch über sich ergehen lassen. Doch dass sie dem Bürgermeister vorwirft, er würde „seine Bürger an die globale Regierung verkaufen“ und habe diese nicht vor den „wirkungslosen, menschenverachtenden schädlichen Maßnahmen wie Masken, Abstand, Lockdowns, wirkungslosen, aber schädlichen Gentherapien geschützt“, das geht dann nicht nur ihm zu weit. Zu Recht hat Holger Schäfer eine öffentliche Entschuldigung von Behr gefordert. Und sie hat sich entschuldigt – nicht, ohne in die Opferrolle zu schlüpfen. Sie hätten einen schweren Stand im Stadtrat, seien „oftmals als rechts hingestellt“ worden. Wen wundert das? Ingrid Behr hat uns keine Lebenszeit gestohlen mit ihrem Vortrag. Sie hat gezeigt: Diese Partei ist keine Alternative. Am Ende bleiben Kopfschütteln und Fassungslosigkeit.