Kampf gegen Corona : Marienhaus-Klinikum in Ottweiler impft

Marienhaus-Klinikum in Ottweiler impft

Ottweiler Unter dem Motto „Marienhaus impft! Ein kleiner Pieks für dich – ein großer Schutz für Alle“ startet die Marienhaus-Gruppe im Saarland ihre Kampagne für Corona-Schutzimpfungen. In Rheinland-Pfalz sind bereits elf Klinikstandorte mit Impfungen aktiv.

In Ottweiler sind ab Samstag, 27. November, Corona-Booster-, Erst- und Zweitimpfungen möglich. Geimpft wird wöchentlich samstags in der Zeit von 9 bis 12 Uhr und mittwochs in der Zeit von 14 bis 18 Uhr.