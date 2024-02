Handball-Saarlandliga Vom Spätstarter zum Nationalspieler

Seine sportlichen Anfänge machte er im Fußball, erst als Jugendlicher wechselte er zum Handball. Und obwohl er bei seinen ersten Schritten in der neuen Sportart bereits im fortgeschrittenen Alter war, führte ihn seine Karriere bis auf das höchste Niveau. Heute trainiert Marek Kordowiecki den Handball-Saarlandligisten HSG Ottweiler/Steinbach, mit dem er an diesem Sonntag um 18 Uhr in der Seminarsporthalle in Ottweiler die HSG Völklingen empfängt.