Handball Keine Panik, falls der Motor anfangs stottert

Zweieinhalb Monate hatte Marek Kordowiecki Zeit. Zeit, um Eindrücke zu sammeln von der HSG Ottweiler/Steinbach, und um ihre Spieler und die Abläufe kennenzulernen. Nachdem der ehemalige polnische Nationalspieler den Handball-Saarlandligisten zunächst als „stiller Beobachter“ begleitete, ist er nun Trainer und soll die Mannschaft zum Klassenverbleib führen. Die Saarlandliga-Saison startete bereits am 8. September. Kordowieckis Mannschaft startet erst am Freitag, 22. September, um 20 Uhr mit dem Heimspiel gegen die HSG TVA/ATSV Saarbrücken in der Seminarsporthalle in die neue Spielzeit.