Mainzweiler Kulturfrühling lockt mit drei Konzerten

(red) Am Samstag, 24. März, wird der Mainzweiler Kulturfrühling mit dem Konzert „Frühlingsgefühle“ fortgesetzt. Es gibt Gesangsstücke aus Klassik, Musical, Pop und Jazz. Nina Culmann (Sopran) und Monika Fauß (Alt) werden von Stefan Jenal am Piano begleitet. Am Sonntag, 22. April, präsentiert das St. Swingbert Trio mit „Ich bleibe sauber“ satirisches Jazzkabarett. Abgeschlossen wird die Veranstaltungsreihe der Volkshochschule Ottweiler mit einem Frühlingskonzert des Streichensembles Concinamus am Sonntag, 6. Mai. Alle Konzerte beginnen um 18 Uhr im Mainzweiler Dorfgemeinschaftshaus.