Heimatforschung Maidemonstration vor 90 Jahren – als Arbeiter in Ottweiler gegen Hitler protestierten

Zehn Jahre hat Hans-Joachim Hoffmann, pensionierter Lehrer und passionierter Heimatkundler an seinem kürzlich erschienen Buch „Das Andere Deutschland in Ottweiler und im Saargebiet - Vergessene Antifaschisten - verdrängte Euthanasie-Opfer - Politisches Engagement gegen Hitler-Deutschland - Lebenswege von Euthanasie-Opfern“ (wir haben bereits berichtet) geschrieben. Auf 573 Seiten hält der ehemaligen Geschichtslehrer das fest, was bisher in den Büchern der Residenzstadt fehlt. „Wenn man Bücher über die Ottweiler Geschichte liest, steht da, dass der Bürgermeister in den Jahren 1933 bis 1945 vieles für Ottweiler geleistet hat“, sagt er. Das, so betont der Heimatforscher, der sich auch im stadtgeschichtlichen Museum engagiert, genügte ihm nicht.