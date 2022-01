Pimp your Town! : Ottweiler Schüler machen für drei Tage Politik

Die Schüler werden unter anderem gemeinsam an Ideen für ihre Stadt arbeiten. Foto: dpa/Felix Kästle

Ottweiler Jugendliche von mehreren Schulen nehmen am Projekt „Pimp your Town!“ teil. Eine Klasse übernimmt die Rolle der Presse.

Kommunalpolitik ist spannend. Und die Politik vor Ort betrifft gerade auch den Alltag Jugendlicher sehr konkret, etwa wenn es um die Ausstattung der Schulen geht, um Jugendtreffs, Spiel- und Sportplätze oder ganz generell um Freizeitangebote für junge Leute. Also, fragt die Stadt Ottweiler in einer Pressemitteilung: Wie wäre es, wenn Jugendliche Gelegenheit hätten, mal eigene Ideen zu entwickeln und in die Kommunalpolitik einzubringen?

Genau das passiert in der Zeit vom 19. bis 21. Januar in mehreren Schulen Ottweilers. Rund 100 Schüler und Schülerinnen schlüpfen im Demokratie-Planspiel „Pimp Your Town!“ in die Rolle von Stadtratverordneten oder begleiten das Ganze in einem Medienteam. Drei Schulklassen entwickeln ihre Ideen, beraten über Verbesserungsvorschläge, fassen diese in Anträge und treffen Entscheidungen, die später in die wirkliche Stadtratsarbeit der Stadt Ottweiler eingehen sollen. Eine Presse-Klasse macht Fotos, Interviews, dreht einen Film und erstellt ein Magazin über das Projekt.

Begleitet werden sie dabei vom Team des überparteilichen und gemeinnützigen Vereins Politik zum Anfassen e.V. aus Hannover, das jungen Menschen Lust auf Demokratie macht, Schüler dabei aktiv beteiligt und sie in unterschiedlichen Projekten Politik hautnah erleben lässt. Pimp Your Town! ist mehrfach ausgezeichnet und hat seit 2009 mehr als 10 000 Jugendliche begeistert, wie es in der Pressemitteilung heißt. Viele ihrer Ideen seien anschließend in die Tat umgesetzt worden.

Bei dem Projekt handelt es sich um ein Demokratie-Planspiel zur Kommunalpolitik, entwickelt vom Verein Politik zum Anfassen e.V. aus Hannover. Seit 2009 veranstaltet der Verein das Planspiel regelmäßig in Städten und Gemeinden. Das Prinzip: Wie in der echten Kommunalpolitik entwickeln Schüler eigene Ideen und Anträge, diskutieren miteinander und beschließen in fiktiven Fraktions-, Ausschuss- und Stadtratssitzung. Dabei haben sie aus der örtlichen Kommunalpolitik Paten an ihrer Seite. Die Sitzungen der fiktiven Gremien werden von echten Ausschussvorsitzenden oder dem Vorsitzenden des Stadtrats geleitet.Ein zusätzlicher Schwerpunkt ist die Begleitung des Planspiels durch ein Presseteam, bei dem Schüler mit Medien-Berichterstattung, Interview-, Foto- und Kameratechnik vertraut gemacht werden und einen Film und ein gedrucktes Magazin produzieren. Die Ergebnisse des Planspiels werden der Politik in einer Drucksache zur Verfügung gestellt, die daraus echte Anträge entwickeln, beraten und entscheiden kann.

Politik zum Anfassen e.V. ist ein gemeinnütziger eingetragener Verein, der mit politischer Bildung und Medien jungen Menschen Lust auf Demokratie macht. Dabei erleben die Teilnehmer die parlamentarische Demokratie als etwas Spannendes und Wirksames.

In den Projekten werden politische Bildung mit Jugendbeteiligung verbunden, von der alle Beteiligten profitieren sollen: Politiker bekommen neue Ideen aus der Lebenswelt der Jugendlichen; diese erfahren, wie sie ihre eigenen Ideen in die Politik einbringen können; Lehrer erleben ihre Schüler ganz neu in einem sehr handlungsorientierten Bildungsprojekt.