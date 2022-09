Lesung : Begegnung mit der Antike in Mainzweiler

Mainzweiler Kulturelles und Kulinarisches im römischen Mainzweiler: außergewöhnliche Krimilesung an historischer Stätte

Schon seit ihrer Einweihung im vergangenen Jahr erweist sich die originalgetreu wiedererrichtete Römerstraße „Via Romana“ bei Mainzweiler als wahrer Publikumsmagnet. Gäste von nah und fern statten ihr tagsüber, am Feierabend oder auch am Wochenende einen Besuch ab, zu Fuß, mit dem Rad oder dem Auto, um dort den Hauch der Antike einzuatmen und zugleich vieles über die eigene Heimatgeschichte zu erfahren.

Nun sogar mit allen Sinnen in die Römerzeit eintauchen zu können, das ist das Ziel einer besonderen Veranstaltung der Katholischen Erwachsenenbildung Saarpfalz am 7. Oktober, in Kooperation mit der Legio XIIII Gemina aus Ottweiler. Vor der einzigartigen historischen Kulisse der Römerstraße wird die saarländische Autorin und Literaturpreisträgerin Maria W. Peter mit Kostproben aus ihrem historischen Kriminalroman „Verrat in Colonia“ in das Jahr 260 n. Chr. entführen. Szenisch und fachlich begleiten sie dabei „Centurio“ Peter Klein und seine Legionäre, die das Leben vor zweitausend Jahren wieder auferstehen lassen und – in voller Ausrüstung – den Gästen die Sehenswürdigkeiten der Römerstraße präsentieren.