Alpakas in Mainzweiler Flauschige Lesung mit Alpakas

Im März 2023 erschien Jasmin Lörchners Sachbuch „Nicht nur Heldinnen“ im Herder Verlag. Darin sind 20 Porträts von Frauen zu finden, die Geschichte schrieben und doch nicht ins allgemeine Geschichtsbewusstsein eingingen. Jasmin Lörchner lebt in den USA und schreibt für Magazine wie Spiegel Geschichte und Der Spiegel, Mare, Geo Epoche und PM History. Immer wieder begegnen ihr bei ihren Recherchen faszinierende Frauen und Queers in historischen Arbeiten, in Fußnoten und Quellen, bei denen sie sich fragt, warum wir von ihnen noch nie oder kaum etwas gehört haben.