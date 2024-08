Initiative gegen das Wegwerfen von Lebensmitteln Die Lebensmittelengel suchen Verstärkung

Seit vielen Jahren engagiert sich Isabella Litzenburger aus dem Ottweiler Stadtteil Fürth im Tierschutz. „Retten ist mein Ding“, erklärt sie. Vor ein paar Monaten sind zu Hunden und Katzen auch Lebensmittel in ihren Fokus gerückt. Nach dem Pfingsthochwasser sei sie auf die Situation der Bewohner des Corona-Hauses in der Neunkircher Innenstadt aufmerksam geworden: „Die mussten lange auf Strom warten, die Anlaufstelle in der Gebläsehalle gab es nicht mehr, und sie hatten unter anderem Probleme bei der Versorgung mit Lebensmitteln.“ Das brachte sie auf die Idee, bei befreundeten Marktleitern nachzufragen. Schon öfter hätten diese berichtet, wie viel weggeworfen werde und vor allem, wie teuer die Entsorgung der Lebensmittel täglich für den Markt sei. Litzenburger zögerte nicht lange und sammelte diese abgeschriebenen Lebensmittel in den Einkaufsmärkten ein und brachte sie nach Neunkirchen zu den Menschen. „Ich habe da zum ersten Mal einen Tisch mit Lebensmitteln aufgebaut, und die Leute konnten sich nehmen, was sie wollten, ganz ohne Bürokratie.“