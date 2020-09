Landkreis meldet : Landrat würdigt Klimaschutzprojekte

Ottweiler Alle teilnehmen Schulen bekamen je 500 Euro für ihre Projekte.

„Wir entschlossen uns, alle eingereichten Projekte auszuzeichnen. Sie haben es verdient und setzen in ihren Schulen nachhaltige Zeichen. Das wollten wir mit dem Wettbewerb erreichen“, betonte Landrat Sören Meng. Aufgrund der Hygienevorgaben sah die Kreisverwaltung von einer größeren Preisverleihung ab, lediglich ein Vertreter der jeweiligen Schule war gekommen. „Danke für die kreativen Klimaschutzaktionen, die hoffentlich fortgeführt werden. Damit habt ihr ein Zeichen für den Klimaschutz im Landkreis Neunkirchen gesetzt“, so der Landrat bei der Urkundenübergabe.

Folgende Schulen im Landkreis Neunkirchen haben sich am Klimaschutzprojekt „KlasseKlima“ beteiligt und wurden prämiert: Illtal Gymnasium, Ganztagsgemeinschaftsschule Neunkirchen, Gymnasium am Krebsberg Neunkirchen, Gymnasium am Steinwald Neunkirchen, Gymnasium Ottweiler, Schule am Ziehwald Neunkirchen, SPBBZ und TGBBZ Neunkirchen als Gruppe unter der Leitung der Diakonie Saar.