Tablets für Schulen : I-Pads scheinen bei Schülern zu bestehen

Ein Schüler sitzt in seinem Zimmer am Schreibtisch und erledigt Aufgaben im Rahmen des Homeschooling. Foto: dpa/Jonas Güttler

Kreis Neunkirchen Von 2500 Geräten, die der Landkreis an weiterführende Schulen verteilen wollte, sind bislang erst 1050 angekommen.

Das Büffeln in der Schule fällt nicht wenigen Schülern nicht gerade leicht. Seit Corona immer wieder für geschlossenen Schultore sorgt, steht jedoch fest: Es geht noch schlimmer. Wenn nämlich die Schulen dicht sind, der Stoff aber dennoch abgearbeitet werden muss, ist Homeschooling an der Tagesordnung. Kein leichtes Los für die Schüler, aber eine Aufgabe, die weniger an den Nerven zehrt, wenn das notwendige Equipment vorhanden ist, also PC oder Tablet, bestenfalls noch ein gescheiter Drucker. Da kam ein Mitteilung des Landkreises Neunkirchen Mitte November gerade recht.

„2500 i-Pads wird die Schulverwaltung des Landkreises in diesen Tagen an die weiterführenden Schulen im Kreis verteilen“, hieß es darin. Die Kosten übernimmt zu 90 Prozent der Bund, zu zehn Prozent das Land. Jetzt, im zweiten Lockdown, werden diese Geräte auch dringend benötigt, daher hat die SZ beim Landkreis nachgefragt, ob die i-Pads bereits bei den Schülern angekommen sind. „Diese Geräte sind von den Schulen an die Schülerinnen und Schüler verteilt worden und können aktuell im Homeschooling eingesetzt werden“, teilt die Pressestelle des Landkreises mit, wenngleich sich viele Schüler noch gedulden müssen. Denn von den 2500 bestellten i-Pads sind bislang erst 1050 beim Kreis eingegangen. „Da die i-Pads deutschlandweit ausverkauft sind, konnten wir aus der Landesreserve beim LPM zusätzlich 300 i-Pads organisieren, die ebenfalls an die Schülerinnen und Schüler ausgeliehen wurden“, so die Begründung. Die restlichen, immerhin 1450 Geräte, sollten „in den kommenden Tagen eintreffen“, hofft man beim Landkreis.