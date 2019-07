Kunst : Künstlerin Margit Bauer eröffnet Atelier

Blick ins Atelier von Margit Bauer. Foto: Gerd Wehlack/Wehlack Gerd

Ottweiler In einem historischen Gebäude in Ottweiler ist ihr neuer Schaffensplatz.

Die Künstlerin Margit Bauer hat kürzlich zur Eröffnung ihres Atelier Balance in die Wilhelm-Heinrich Straße 12 in Ottweiler eingeladen, wie es jetzt in einer Pressemitteilung aus dem Ottweiler Rathaus heißt. In enger Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderung und Öffentlichkeitsarbeit der Stadtverwaltung fand die Künstlerin in einem denkmalgeschützten Gebäude aus dem 18. Jahrhundert einen neuen Schaffensort. Dort bietet sie Einblick in ihre eigene künstlerische Arbeit und gibt Kurse in Keramik- und Glasgestaltung.

Das historische Gebäude weist mit seinem schönen Fachwerkgiebel zurück in eine Zeit individueller Handwerksarbeit und ist somit bestens geeignet für die Unterbringung eines künstlerischen Ateliers. Das sagte sich auch die Neunkircher Künstlerin und Kunsttherapeutin Margit Bauer, als sie sich auf die Suche nach neuen Atelier-Räumlichkeiten machte. Zudem hatte sie hier ihre künstlerischen Anfänge vor nahezu 30 Jahren und nimmt bis heute regelmäßig an Ausstellungen in dem idyllischen Städtchen teil. Hinzu kommt ihr großes Engagement in der Städtepartnerschaft mit St. Rémy und der Entwicklungshilfe in Burkina Faso, was wiederum in strahlenden Farben und porträthaften Abbildern in so manchem ihrer Werke seinen Niederschlag findet.

Überhaupt zeugt ihre ausdrucksstarke Kunst von hohem technischen Können und großem sozialen Engagement, das kritische Themen wie die Rolle der Frau, das Ende des Bergbaus, Umweltverschmutzung oder Flüchtlingskrise nicht scheut. Schon ein Blick in das Schaufenster des Ateliers offenbart ihre große thematische und gestalterische Vielfalt, die im Innern geradezu überwältigt. Denn die Künstlerin, die privat seit 1976 in Wiebelskirchen zuhause ist, arbeitet in Glas, Keramik und Farbe.