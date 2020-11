Serie Gudd Gess, Teil 5 : Gänse, leckerer Fisch und Mehlknäppcha

In der Restaurantküche angerichtet: Knusprige Gans mit leckeren Beilagen wie Klößen und Rotkraut. Foto: Thomas Reinhardt

Ottweiler-Fürth Inhaber und Küchenchef Markus Keller bietet in seinem Landhaus in Ottweiler-Fürth den Abholservice „Wern’s Mühle im Glas“ an.

Zu den besten und erfolgreichsten Restaurants im Saarland zählen die, die tief in der Region verwurzelt sind. Es sind meist gewachsene Familienbetriebe wie die Wern’s Mühle in Ottweiler-Fürth. Inhaber und Küchenchef Markus Keller setzt konsequent auf regionale Produkte, auf kurze Wege und Nachhaltigkeit. Fleisch und Fisch kommen von Züchtern aus der Region, Gemüse und Salat ebenfalls von einheimischen Betrieben, auch Käse und etliche andere Produkte.

Die vertrauensvolle Zusammenarbeit über viele Jahre ist für Markus Keller ein Geben und Nehmen. Auch jetzt in der Coronazeit. Das Restaurant ist geschlossen, von den 20 Festangestellten ist die Hälfte (vor allem Servicekräfte) in Kurzarbeit. Doch die Wern’s Mühle bleibt präsent, bietet auch jetzt wieder den Abholservice „Wern’s Mühle im Glas“ an. „Das ist schon beim ersten Lockdown super gelaufen“, erinnert sich der Küchenchef. Und jetzt auch wieder. Zum Glück. „Denn wir wollen nicht nur für unsere Gäste da sein, sondern auch unsere Lieferanten nicht hängen lassen“, sagt Keller. So habe er beim Geflügelhof Vogelgesang im Mandelbachtal für den November Gänse bestellt. „Wir haben die Abnahme von 40 Gänsen fest versprochen und das halten wir auch ein.“ Es gibt ganze und halbe Gänse, dazu Rotkraut und Klöße.

Derzeit läuft schon die nächste Aktion: „Fischtime“, zusammen mit Slow Food Saarland. Da werden wieder die hochwertigen Produkte vom Forellengut Rosengarten aus Trassem (Saarburg) angeboten. „Das war mit Mark Rosengarten fürs Restaurant geplant“, so Keller, jetzt gibt es die leckeren Fischgerichte von Forelle, Saibling, Karpfen oder Zander eben im Glas zum Mitnehmen. Andere Produkte wie Quitten, Birnen oder Rote Bete, die derzeit nicht im Restaurant verbraucht werden können, kocht Familie Keller ein. So wie es früher in vielen Familien üblich war.

Am Wochenende können Interessierte sich im Landhaus Wern’s Mühle eindecken. Bestellungen werden am Abholtag bis 10 Uhr angenommen. Diesmal gibt es unter anderem Zwiebelkuchen mit Speck oder vegetarisch (neun Euro), Mühlenschnitzel vom St. Wendeler Landschwein mit Champignonrahmsauce und hausgemachten Spätzle (zwölf Euro) oder Rindergulasch mit Walnuss-Mehlknäppcha und Rahmwirsing (15 Euro). Die Fischtime bietet: Pot au feu von Süßwasserfischen mit Sauce Rouille (14 Euro), Welsfilet mit Kräuter-Senf-Sauce, Blattspinat und Kartoffelspalten (19 Euro) oder Mühlen-Bowl mit Gemüse, Linsen und gebratenen Lachsforellen (15 Euro). Die hochwertigen, schmackhaften Speisen sind so vorbereitet, dass sie in wenigen Handgriffen zu Hause fertiggestellt werden können.

Die Mühlenbowl im Glas mit buntem Gemüse. Dazu gibt es Lachsforellen. Foto: Thomas Reinhardt

Der Küchenchef: Markus Keller. Foto: Thomas Reinhardt