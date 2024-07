Ortsrat Ottweiler „Wir verstehen das gute Wahlergebnis auch als Aufgabe“

Alexander Weiß ist der neue Ortsvorsteher von Ottweiler. Der 32-jährige SPD-Politiker wurde am Donnerstag in der konstituierenden Sitzung des Ortsrates einstimmig gewählt, ebenso wie sein Stellvertreter Karl-Heinz Nätzer von der CDU. Wie schon zwei Tage zuvor in der ersten Sitzung des neuen Stadtrates, bekräftigten SPD und CDU auch am Donnerstag ihre Bereitschaft zur Zusammenarbeit. Schon im Vorfeld war das einvernehmliche Abstimmungsverhalten der beiden großen Fraktionen durchgesickert (die SZ hat berichtet). Obwohl die SPD bei der Kommunalwahl am 9. Juni mit 39,55 Prozent der Stimmen sechs Prozent mehr eingefahren hatte als die CDU, kommt es im Ortsrat zur Pattsituation mit jeweils fünf Sitzen. Zwei Mandate hat die AfD, eine Vertreterin des BSW ergänzt das Gremium mit 13 Sitzen. Diese Konstellation hätte bedeuten können, dass die Spitzenkandidaten von SPD und CDU mit Hilfe der AfD in den Sattel gehoben werden, aber das wollten weder Rot noch Schwarz. „Sollte sich nach der geheimen Wahl herausstellen, dass ich mit den Stimmen der AfD gewählt worden sein sollte, werde ich die Wahl nicht annehmen“, hatte der SPD-Kandidat Weiß schon frühzeitig klargemacht und auch für den CDU-Spitzenkandidaten Markus Schley wäre das „ein absolutes No-Go“ gewesen. So verständigten sich beide Seiten darauf, dass die CDU die Wahl des SPD-Kandidaten zum Ortsvorsteher mitträgt und die SPD ihrerseits die Wiederwahl des bisherigen Stellvertreters Karl-Heinz Nätzer (CDU) unterstützt.