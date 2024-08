Ortsrat Mainzweiler „Haltet die Ohren auf, was die Leute bewegt“

In der ersten Sitzung nach der Kommunalwahl bekräftigten beide Fraktionen ihre Bereitschaft zur weiteren Zusammenarbeit. SPD-Sprecher Christian Breyer versicherte, dass seine Partei auch in den kommenden Jahren stets ein offenes Ohr haben werde. Sein CDU-Kollege Stefan Dörrenbächer hob hervor, dass beide Fraktionen in der Vergangenheit im Ortsrat gut und vernünftig miteinander umgegangen seien. „Nur so kann man das Beste für unseren Ort herausholen“, machte der CDU-Sprecher deutlich. Auch der alte und neue Ortsvorsteher lobte den fairen Umgang im Ortsrat, „und das ist auch mein Wunsch für die nächsten fünf Jahre“, gab Achim Wagmann zu verstehen. Er stellte die Wichtigkeit des Ortsrates als Ansprechpartner für die Bevölkerung heraus, „und deshalb haltet die Augen und die Ohren auf, was die Leute bewegt“, appellierte er an die Mitglieder. „Unser Ziel muss es sein, ein lebens- und liebenswertes Dorf zu erhalten“, nannte der Ortsvorsteher eine wichtige Aufgabe für den Ortsrat.