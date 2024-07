Ortsrat Fürth Generationenwechsel im Ortsrat Fürth Pascal Keip (SPD) folgt Otfried Ratunde (SPD) als Ortsvorsteher nach.

Er habe das Bedürfnis, sagte Ratunde in einer Erklärung, sich bei allen für die gute und konstruktive Zusammenarbeit in den letzten Jahren zu bedanken. Der scheidende Ortsvorsteher erinnerte an einige schwierige Zeiten, „aber wir haben uns wacker geschlagen“. Sein Fraktionskollege Axel Haßdenteufel hob hervor, dass die SPD in Fürth seit 50 Jahren den Ortsvorsteher stellt und in der Vergangenheit immer die richtige Wahl getroffen habe. „Ich bin sicher, dass wird auch so bleiben“, gab sich Haßdenteufel zuversichtlich.