Kolumne Unsere Woche : Die Kraft der Nostalgie

Es gibt ja Leute, die sagen, das schlechte Wahlergebnis der SPD bei der Bürgermeisterwahl 2019 sei dem Umstand geschuldet gewesen, dass sich die Sozialdemokraten im Kreistag zuvor gegen eine Wiedereinführung des OTW-Kennzeichens ausgesprochen hatten.

Ob die persönliche Entscheidung in der Wahlkabine tatsächlich von einem solchen eher weichen Faktor abhängig war, wird heute niemand mehr herausfinden. Was aber mit der Nachricht, das alte Kennzeichen komme wieder auf die Straße, absolut deutlich wird: Das nostalgische Gefühl zu einem recht schmucklosen Blechschild kann sehr hoch sein. Das war diese Woche bei einer Straßenumfrage zu spüren, das zeigte sich auch bei dem Aufruf, alte Fotos mit dem lange vermissten Schild an die Neunkircher Rundschau zu schicken. Das elektronische Postfach quoll über. Auf manchen Aufnahmen war gar nicht viel zu erkennen. Aber die Absender haben sich gedacht: So sah das damals aus, das wollen wir allen zeigen.