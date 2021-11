Kolumne Apropos : Wenn der Nebel die Hektik ausbremst

Zeitdruck und Hektik am Morgen sind ein schlechter Start. Und dann noch eine Umleitung über Landstraßen im Nebel? Das kann etwas Gutes haben.

Termin am Morgen in St. Wendel. Auftakt des Arbeitstages. Die Uhr tickt, der Kaffee ist noch verdammt heiß, also ohne ihn raus aus dem Haus und rein ins Auto. Dicke Suppe vor der Tür – doofes Wetter. Die innere Uhr sagt, passt gerade noch rechtzeitig zur vereinbarten Zeit. Gerade so. Aber jetzt muss es laufen. Der innere Antreiber schafft auf vollen Touren. Kaum hinter dem eigenen Ort wartet das Schild des Grauens. Vollsperrung zwei Kilometer weiter vorne in Ottweiler. Schon wieder eine Baustelle.