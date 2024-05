Kirmes Mainzweiler Pfingstkirmes mit Spendenbox: Im Traktorkorso zur Maazwella Kerb

Mainzweiler · Nein, die Mainzweiler ließen sich ihre Pfingstkirmes nicht nehmen. Im Gegensatz zu etlichen anderen Veranstaltungen in der Region wurde die Maazwella Kerb am Wochenende wie vorgesehen gefeiert. Allerdings hatte Ortsvorsteher Achim Wagmann (SPD) von vornherein eines unmissverständlich klargemacht, und er betonte es erneut, als er die Kirmes am Samstagabend mit dem Fassanstich eröffnete: „Wäre auch nur eine Person durch das Hochwasser oder bei den Rettungsarbeiten ernsthaft zu Schaden oder gar ums Leben gekommen, würde unsere Kirmes nicht stattfinden.“

22.05.2024 , 16:51 Uhr

Wenn der Traktorkorso auf den Dorfplatz einbiegt, kann die Maazwella Kerb beginnen. Foto: Heinz Bier

Von Heinz Bier