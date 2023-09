Am 4. September nimmt neue Kita in Ottweiler ihren Betrieb auf Elfen, Zauberer, Riesen und Zwerge im Auenland

Spätestens wenn sich an diesem Montagmorgen, 4. September, die Türen für die ersten Kinder zur Kita Auenland in Ottweiler öffnen, werden die letzten Arbeiter aus den Räumen der Einrichtung verschwunden sein. Bei unserem Besuch am Donnerstag wurde an vielen Stellen noch gehämmert, gebohrt und geschraubt. Auch das Team um Leiterin Marianne Marschall war eifrig dabei, die Materialien in den zahlreichen Schränken unterzubringen. Und auch der Bauzaun rund um die Einrichtung deutete darauf hin, hier sind die Bauarbeiten noch nicht abgeschlossen.