Kinder und Klimaschutz Wie viele Schokoladenstücke sind gerecht?

„Kinder an die Macht“, forderte Herbert Grönemeyer schon vor 40 Jahren. Dann, so die These, wäre die Welt ein gerechterer Ort. Den Beweis traten Merle, Sam, Amilia und ihre Mitschüler unwissentlich beim Projekttag „Bildung für nachhaltige Entwicklung Fairer Handel“ in ihrem Klassenzimmer in der Grundschule Neumünster an.