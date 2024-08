Kinderfest in Ottweiler Achtung, fliegende Kinder in Ottweiler

Hui, das ist ganz schön hoch. Doch die achtjährige Sophie strahlt übers ganze Gesicht, das vor Anstrengung rot glüht. Ohne Fleiß kein Preis: Wer sich beim ersten Kinderfest des „Runden Tischs Kinder- und Jugendarbeit“ wie versprochen in die Lüfte erheben wollte, musste erst mal die Muskeln spielen lassen und sich mit beiden Händen hochziehen. Dafür hatte die Höhenrettung Merzig vom Gelände der Einrichtung „Wohnen für Kinder und Jugendliche“ des Schwesternverbandes eine Seilkonstruktion zur hohen Eiche im Nachbargrundstück gespannt. Fachmännisch und sicher im Sitzgurt angeschnallt, konnte das Abenteuer beginnen. Hatten sich die Lütten bis hoch oben gekämpft, brauchten sie oben nur noch loslassen und konnten am Seil wieder talwärts „fliegen“. Ein tolles Erlebnis an diesem vor Mitmach- und Kreativangeboten nur so strotzenden Fest.