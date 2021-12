Handball-Saarlandliga : Ottweiler-Steinbach dreht das Spiel – und verliert

Ottweiler/Merchweiler Handball-Saarlandliga: Die HSG verliert ihr Heimspiel gegen die SGH St. Ingbert. TV Merchweiler unterliegt Merzig/Hilbringen.

Handball-Saarlandligist HSG Ottweiler-Steinbach hat seine letzte Partie des Jahres verloren. Im Heimspiel am Samstag gegen den Tabellendritten SGH St. Ingbert bog die HSG einen Vier-Tore-Rückstand in der Schlussphase noch in eine Führung um – unterlag aber am Ende 28:32 (15:18). Auch der TV Merchweiler verabschiedete sich mit einer Niederlage in die Pause. Der TVM verlor beim HSV Merzig-Hilbringen denkbar knapp mit 21:22 (11:14).