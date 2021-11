BSM-Lehrgang in Ottweiler : „Die Flöten sind richtig nett“

Ottweiler Viele neue Erkenntnisse gewannen die Teilnehmer des Jungbläserlehrgang des Bundes saarländischer Musikvereine (BSM) in Ottweiler.

Bei den gemeinsamen Mahlzeiten und nach dem Unterricht gab es genug Zeit, um sich besser kennenzulernen. „Die 19 Jugendlichen sind trotz der durch Corona erschwerten Bedingungen zu einer tollen Gemeinschaft zusammengewachsen und richtig gute Freunde geworden. Obwohl der Stundenplan recht voll war, hatten die Teilnehmer nicht nur in der Freizeit, sondern auch während des Unterrichts viel Spaß zusammen. Am besten gefiel den Nachwuchstalenten das Spielen in Gruppen sowie das gemeinsame Musizieren im Orchester“, so Claudia Wälder-Jene.

Charlotte Hüther und Juliane Hick schildern ihre Erfahrungen in gereimter Form: „Diese Woche hat mich echt viel gelehrt, dabei hab ich mich am Anfang noch ganz schön beschwert. Niemand aus meinem Verein wollte den Lehrgang machen. Also packte ich alleine meine sieben Sachen. Ich fuhr dann also alleine hier her und ich muss sagen: Am Anfang fiel es mir schwer. Ich kenne niemanden und niemand der mich kennt – alles ist neu hier und alle sind fremd. Doch dann fand ich heraus, dass Lena auch alleine war. Und wir zwei merkten schnell: Wir kommen gut miteinander klar. Uno, der absolute Gemeinschaftsspielrenner, brachte Aurélie, Charlotte, Leonie und uns auf einen gemeinsamen Nenner. Auch die anderen Flöten sind richtig nett und wir bilden zusammen ein Super-Quintett. Aber nicht nur coole Leute lernt man hier kennen, auch der Unterricht ist nicht zum Einpennen. Das Spielen im Orchester macht mir richtig Spaß, und bei den Stücken geben wir richtig Gas. Zusammenfassend kann man also sagen: Man lernt richtig viel in diesen kurzen fünf Tagen. Man findet neue Freunde, lernt viel zur Musik und stellt fest, dass es einem viel gibt. Aber was ich wirklich erkannt habe, lass dich auf was Neues ein, auch wenn du Angst hast. Riskiere auch mal was und hab einfach Spaß. Denn alles was dir passieren kann, sind – Erkenntnisse.“