Gymnasium Ottweiler feiert Jubiläum „De Kaschde“ in Ottweiler wird 150

Tusch, Applaus, Konfetti-Regen: 150 Jahre, was für ein herrliches Jubiläum dieser imposanten Schule, die hoch über der alten Residenzstadt thront und über den schönsten angegliederten Park im ganzen Land verfügt. Jawohl. Aber doch nicht ausgerechnet jetzt. Wo man mitten drin ist im Übergang zurück zum neunjährigen Gymnasium. Aufgepfropft auf einen aktuell „unglaublichen personellen Notstand“ (allein vier Kolleginnen befinden sich im Mutterschaftsurlaub). In solch einer Situation groß zu feiern, birgt mehr Last als Lust. „Eine richtig harte Nuss“, stellt Schulleiter Mark Hubertus fest. Auf die Festschrift verzichte man, der Aufwand sei im Verhältnis zum Nutzen nicht zu rechtfertigen. „Hier liegen noch 600 Druckexemplare einer früheren Festschrift“, der Bedarf war schon damals viel geringer als kalkuliert.