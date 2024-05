Hausbesuch bei Jörg Hooß Der Marathon-Mann hat das Ziel vor Augen

Fürth/Marpingen · Er läuft und läuft und läuft – viel und lang. Mehr als 100 Marathons unter drei Stunden hat Jörg Hooß (59) schon absolviert. Die Grundlagen dazu legt er in einem kleinen Raum in seinem Haus in Fürth. Doch Ende des Jahres soll Schluss sein.

14.05.2024 , 16:12 Uhr

In den Straßen von Fürth: Jörg Hooß hat für den SZ-Fotografen noch mal die Startnummer des Hamburg-Marathons angezogen. Foto: Mervan Rostam / Sportfotografie Rostam

Von Nico Backes