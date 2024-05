Lebenshilfe Neunkirchen Sie geben den Kindern Sicherheit im Schulalltag

Von positiven Veränderungen einer Schülerin berichtet auch die 49-jährige Michaela Hoffmann, die im Inklusionshelfer-Pool an der Eric-Carle-Schule eingesetzt ist. Die Schülerin, die sie betreue, zeige mittlerweile viel mehr Gefühle. Sie habe sich für die Arbeit als Inklusionshelferin entschieden, weil sie gerne mehr Kontakt zu Kindern wollte, erzählt die ehemalige Friseuse. An den beiden Förderschulen der Lebenshilfe Neunkirchen, der Rothenbergschule in Dirmingen und der Eric-Carle-Schule Mainzweiler, sowie an der Biederbergschule, einer staatlichen Förderschule in Neunkirchen, sind insgesamt 38 Inklusionshelfer eingesetzt. „Unser Team ist bunt gemischt, es sind alle Altersgruppen und viele Berufe vertreten“, erzählt Maike Riedler.