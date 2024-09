Wie gelingt die Zusammenarbeit? Der Weg zum starken Team

In einer gemeinsamen Veranstaltung von IHK Regional Neunkirchen, der Wirtschaftsförderung der Stadt Ottweiler und des Stadtmarketings erklärt Expertin und Buchautorin Alexandra Karr-Meng am Donnerstag, 19. September, um 18 Uhr im Schloßtheater in Ottweiler, wie Führungspersonen ein Team weiterentwickeln und neue Impulse setzen können.