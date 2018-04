Der DRK-Kreisverband Neunkirchen lädt Rollator-Nutzer zum Schnuppertag in den Rot-Kreuz-Treff in Ottweiler, Wilhelm-Heinrich-Straße 25 ein. Termin: Mittwoch, 4. April, 14 bis 15.30 Uhr. An diesem Tag wird ein Rollator-Parcours aufgebaut, an dem ausprobiert werden kann. Mit Übungsleiterin Marliese Winkel werden dann wöchentlich Gymnastikübungen im Sitzen, Stehen und in der Bewegung angeboten.