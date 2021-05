Nach zwei Jahren Planung : Vom Bungalow bis zur Stadtvilla

Investor Rolf Neufang, Bürgermeister Holger Schäfer, Bauunternehmer Thomas Leusch und Ortsvorsteher Fabian Scheidhauer (von links) nahmen auf der Zufahrtsstraße zum neuen Steinbacher Wohngebiet „Am Kirschbaum“ den symbolischen Spatenstich vor. Foto: Heinz Bier

Steinbach In Steinbach wurde am Mittwoch der Spatenstich für zwölf neue Baugrundstücke gesetzt. Richtig los geht es im Spätsommer.

Im Juni 2019 hatte der Ottweiler Stadtrat die Aufstellung des Bebauungsplans „Am Kirschbaum“ in Steinbach beschlossen, nachdem zuvor auch der Bau- und Umweltausschuss sowie der Ortsrat Steinbach grünes Licht gegeben hatten. Knapp zwei Jahre danach haben die Beteiligten am Mittwoch am Einstieg in das neue Wohngebiet symbolisch den ersten Spatenstich vorgenommen. Auf einer Fläche von etwa einem Hektar werden hier zwölf neue Baugrundstücke entstehen, die eine mittlere Größe von rund 670 Quadratmetern aufweisen. Darauf verwies Investor Rolf Neufang von der Firma RN Immobilien beim verregneten Ortstermin. Neufang ist Eigentümer des Plangebietes und zugleich Erschließungsträger. Die Tiefbauarbeiten werden von der Neunkircher Baugesellschaft ausgeführt.

Neufang, für den es bereits das fünfte Neubaugebiet in der Stadt Ottweiler als Projekträger ist, informierte, dass das neue Wohngebiet als sogenannte „Sackgassenanlage“ gebaut wird mit einem großen Wendehammer am Ende der Straße. Durch eine Verbindung zur Gartenstraße wird das Wohngebiet an das öffentliche Straßennetz angebunden. „Nach dem vorliegenden Bebauungsplan kann hier ein Bungalow genauso gebaut werden wie eine Stadtvilla“, erklärte Neufang. Eines ist für alle Bauherrn aber verpflichtend: Auf jeder Baustelle muss eine Zisternenanlage vorhanden sein, um die Möglichkeiten des Regen- und Oberflächenwassers nutzen zu können. Über 50 Anfragen von Interessenten hatte der Projektträger nach eigenen Worten, von denen zwölf übrig geblieben sind. „Aber es gibt auch schon Bewerbungen für ein mögliches Nachfolgeprojekt“, teilte Neufang am Mittwoch mit.