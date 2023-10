Stadt erstattet Anzeige Sieben Stolpersteine in Ottweiler verschwunden — Wo sind die Stolpersteine für Familie John?

Vor einigen Tagen habe man festgestellt, dass vor dem Anwesen im Gäßling 25 in Ottweiler sieben Stolpersteine verschwunden seien. Das teilte uns der Ottweiler Bürger Hans Werner Büchel mit. Er kümmert sich seit vielen Jahren intensiv um die Erinnerungskultur in seiner Heimatstadt. Die Gedenksteine für die Angehörigen der Familie John, die in der NS-Zeit aus politischen Gründen verfolgt wurden, erläutert er, seien im Rahmen der vierten Verlegeaktion mit dem Künstler Gunter Demnig am 30. Oktober 2018 vor der letzten Wohnstätte der Familie verlegt worden. Nun, erklärt er, seien diese verschwunden. Die Löcher, das belegt ein Foto von Büchel, wurden notdürftig mit Sand zugeschüttet.