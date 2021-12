Überraschung für die Kinder : In Mainzweiler war das Christkind schon da

In Mainzweiler waren Christkind und Nikolaus schon einen Tag vor Heiligabend unterwegs, um die KInder im Ort zu bescheren. Begleitet wurden sie von Ortsvorsteher Achim Wagmann (links). Foto: Heinz Bier

Mainzweiler Weil das Christkind an Heiligabend sehr viele Termine und alle Hände voll zu tun hat, war es zusammen mit dem Nikolaus deshalb schon am Donnerstag in Mainzweiler unterwegs, um den Kindern im Ort kleine Päckchen zu überbringen.

Ortsvorsteher Achim Wagmann hatte die Idee zu der vorweihnachtlichen Bescherung, Ehefrau Nadja war bei der Vorbereitung eine große Hilfe.

Damit Christkind und Nikolaus nur kein Präsent zu wenig auf ihrer Rundfahrt durch den Ort dabei hatten, hatte der Ortsvorsteher im Vorfeld die Eltern und Großeltern im Ort um Anmeldungen gebeten. Bei Familien mit mehreren Kindern konnten sie die Anzahl angeben, damit auch niemand in der Familie leer ausging. Danach durften im Hause Wagmann annähernd 70 weihnachtliche Tüten mit Weckmännern und anderen Leckereien befüllt werden, und zusätzlich gab es für jedes Kind vom Christkind und seinem Begleiter auch noch ein kleines Puzzle. Zwar wurde es auch diesmal nichts mit der weißen Weihnacht, so dass Christkind und Nikolaus statt mit ihrem Schlitten auf einem vierrädrigen Untersatz nach Mainzweiler kommen mussten. Aber die Beiden, die auch ansonsten vieles miteinander unternehmen, ließen sich auch bei dem eher trüben und feuchten Wetter nicht davon abhalten, den Kindern im Ort eine Freude zu machen.