Coronatest : Das Stäbchen schlägt in Mainzweiler zu

Von Heinz Bier Ein Optiker aus dem Ort und Ehrenamtler bieten Coronatests ohne viel Bürokratie an. Das Angebot ist auch für die umliegenden Dörfer interessant.

Auch in Mainzweiler gibt es seit dieser Woche die Möglichkeit, sich einem Coronatest zu unterziehen. Nach dem Roten Kreuz in Fürth, das seit Montag an drei Tagen in der Woche in der Mehrzweckhalle Tests durchführt, ist Mainzweiler seit Mittwoch der zweite Ottweiler Stadtteil, in dem diese Möglichkeit angeboten wird. Damit wächst die Versorgung mit Testmöglichkeiten in den kleinen Stadtteilen Ottweilers. Verantwortlich ist der Mainzweiler Optiker Dietmar Theobald, der bei den Testterminen von ehrenamtlichen Helfern aus dem Ort unterstützt wird.