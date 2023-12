Wannerschdach in Mainzweiler Vom Kistenrücken am Wannerschdach

Bereits 2005 ließ der Verein „Bierebaam“ die alte Tradtion „Wannerschdach“ wieder aufleben. Nach zweijähriger Coronapause fand er 2022 wieder in Zusammenarbeit mit der Brennerei Petra Rose vom Faulenberger Hof statt. Auch in diesem Jahr wurde der Faulenberger Hof zu einer Festmeile umgestaltet und entpuppte sich als Treffpunkt vieler Wanderer, die zwischen Weihnachten und Silvester sternförmig zu dem Hof pilgerten. So auch am Donnerstag. Die Wanderer kamen vorwiegend aus den Landkreisen Neunkirchen und St. Wendel. Selbst die immer wiederkehrenden Regenschauer hielten die Leute nicht davon ab, sich an Feldern und Wiesen vorbei auf den Weg zu machen.