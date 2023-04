Für jeden zugänglich JVA Ottweiler eröffnet neues Knast-Lädchen – was es dort gibt

Tannenbäume aus Holz, Adventskränze und allerlei Deko zu Weihnachten, das bietet die JVA Ottweiler (Justizvollzugsanstalt) schon seit vielen Jahren zum Verkauf an. Allerdings nur auf dem Weihnachtsmarkt in St. Wendel. Bislang. Denn nun wurde in einem benachbarten Verwaltungsgebäude der JVA das „Knast-Lädchen“ eröffnet.