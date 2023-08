Abendschwimmen im Ludwig-Jahn Freibad lockte die Gäste Nachts ins Freibad und das ganz legal? Ottweiler hat es möglich gemacht

Genüsslich beißt Ursula Nehren in ihre Pizza, dazu nimmt sie einen Schluck eiskalten Sekt. „Natürlich alkoholfrei, schließlich will ich nachher ja nochmal schwimmen gehen“, erklärt die Ottweilerin und lacht. Auch Petra Wiesel, die gleich neben Ursula Nehren an dem großen Tisch mit bester Aussicht auf das Schwimmerbecken Platz genommen hat, betont, dass sie auf jeden Fall später noch ein paar Bahnen schwimmen werde. Silke Siffrin ergänzt schließlich: „Wir sind eine lustige Gruppe von Dauerbadegästen. Heute ist das Wetter einfach perfekt für einen langen Abend. Wobei, für uns gibt es kein schlechtes Wetter. Wenn es hagelt, stellen wir uns mal kurz unter, und bei Gewitter holt uns der Bademeister aus dem Wasser, wenn es notwendig ist. Wir fühlen uns sehr wohl hier und haben auf jeden Fall die besten Bademeister im ganzen Saarland.“