„Hundekekseria“ in Ottweiler : Eine Backstube als Himmel für Hunde

Ottweiler Backen ist die Leidenschaft von Ilka Honecker. Ihre Torten, Muffins, Maccarons und Plätzchen landen allerdings nicht in menschlichen Mündern, sondern sollen Hunde glücklich machen.

Santos ist an allem schuld. Der hübsche Galgo-Rüde brachte sein Frauchen Ilka Honecker auf die Idee, ihre Kenntnisse als gelernte Bäckerin in den Dienst der ganz besonderen Tiernahrung zu stellen. Nicht die schnöde Füllung für den Futternapf sollte es sein, sondern gesunde Leckereien, die erst den Hundehaltern und dann den Tieren ein Lächeln ins Gesicht zaubern.

In ihrem Haus (Am Ammweiher 1) in Ottweiler hat sie ihren kleinen Laden nebst Bäckerei etabliert. Es riecht nach Leberwurst und Kräutern, in den Regalen stehen die Tütchen mit den Keks-Variationen. Auf einer Etagère entzücken kleine Guglhupf-Küchlein, daneben eine kleine Torte. Natürlich nicht mit Buttercrème und und Schokolade, sondern ohne Zucker und Gewürze, mit einem Leberwurst-Bisquitboden, Frischkäse und einem Topping aus Rinderhack. Santos macht große Augen. „Die Torten mache ich nur auf Bestellung. Weil ich sie nicht verschicken kann, kommen die Kunden zur Abholung in den Laden“, beschreibt Ilka Honecker ihr Geburtstagstorten-für-Hunde-Konzept. Die übrigen Produkte sind durchweg länger haltbar weil gebacken und getrocknet. Sie können auch verschickt werden. Die „Hundelewwaworschd“, die bei den Gourmets auf vier Pfoten ganz oben auf der Will-haben-Liste steht, fertigt die Bäckerin übrigens auch selbst an.