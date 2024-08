Hundeglück auf siebeneinhalb Quadratmetern Von der Bäckerin zur Hundekeks-Pionierin – Wie Ilka Honecker Fellnasen glücklich macht

Bis vor 14 Jahren, erzählt die 58 Jahre alte Ilka Honecker aus Ottweiler, habe sie keinen blassen Schimmer von der Ernährung bei Hunden gehabt. Doch dann trat Santos, ein Galgo-Ratonero-Mischling aus Spanien, in ihr Leben. „Der Rüde hatte in seiner Heimat nicht viel kennengelernt, fast nur trockenes Brot gefressen. Wir hatten daher am Anfang ein echtes Fressproblem“, berichtet sie. Und es habe eine ganze Weile gedauert, bis er sich an das Futter im neuen Zuhause gewöhnt hatte. Dazu, erinnert sich die Hundehalterin, habe viel Geduld, vor allem aber große Experimentierfreude gehört. „Im Nachhinein war doch klar, dass sich seine Verdauungsorgane erst einmal an die unterschiedlichen Inhaltsstoffe im Futter gewöhnen mussten“, sagt sie. In den darauffolgenden Jahren habe sie sich viel Wissen rund um das Thema Hundeernährung angeeignet.