Mit dem Blick für besondere Beziehungen Hundefotografie made in Ottweiler – Michelle Lauermann verrät, worauf es ankommt

Es ist heiß am Nachmittag, die Sonne scheint schon den ganzen Tag vom fast wolkenlosen Himmel. Da kommt der Platz im Schatten unter dem großen Apfelbaum gerade recht. Hier macht es sich Karoline Neufang mit ihren beiden Border Collies Bella und Nora gemütlich. Kaum hat sie sich mit den beiden Hunden ins Gras gesetzt, richtet Michelle Lauermann die Kamera auf die junge Frau und ihre tierischen Begleiter. Erst mit ein wenig Abstand, dann ganz aus der Nähe hält Lauermann die Interaktionen zwischen Mensch und Hund für die Ewigkeit fest. Die Hundehalterin hat einen Apfel in der Wiese gefunden, er dient dazu, die Hunde in Position zu bringen. Wobei, betont die Fotografin, am liebsten sind ihr Aufnahmen, bei denen sich das Motiv eher zufällig ergibt. So schafft es am Ende vielleicht nur die Hand mit dem grünen Apfel und die große Hundeschnauze auf das Foto – denn, den Moment einfangen, das möchte die 25 Jahre alte Fotografin.