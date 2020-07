Ottweiler : Polizei rettet Hund in höchster Not vor dem Hitzetod

Polizei rettet Hund in höchster Not vor dem Hitzetod

Ottweiler Vorfall in Ottweiler. Dem Hundehalter drohen Konsequenzen

Polizisten haben am Samstagnachmittag einen Hund in höchster Not aus einem Auto gerettet, das mit geschlossenen Scheiben in praller Sonne in Ottweiler stand. Da der Fahrzeughalter nicht anzutreffen war, schlugen die Beamten eine Scheibe ein. Das völlig erschöpfte Tier musste medizinisch versorgt werden.