Handball-Saarlandliga : HSG gerät in die Abwärts-Spirale

Christian Gehm (links) und die HSG Ottweiler/Steinbach haben die letzten fünf Spiele verloren. Foto: Fabian Kleer

Ottweiler/Brotdorf Fünf Spiele ohne Sieg: Handball-Saarlandligist Ottweiler/Steinbach verliert auch in Brotdorf.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Lucas Jost

Paritätisch teilte die HSG Ottweiler/Steinbach 60 Minuten Spielzeit gegen den TuS Brotdorf in eine gute und eine schlechte Hälfte. In der Handball-Saarlandliga reichte das aber nicht zum Punktgewinn. Die HSG verlor ihr Auswärtsspiel am Samstag mit 25:37.

„Wir haben in der zweiten Hälfte viel zu viele leichte Fehler gemacht, die in der Klasse bestraft werden. Egal von welchem Gegner“, benennt HSG-Rechtsaußen Christian Gehm die Probleme, die seine Mannschaft in der Brotdorfer Seffersbachhalle um ein besseres Ergebnis brachten. Der 13:14-Rückstand nach 30 Minuten war aus Sicht der Gäste ein vernünftiges Ergebnis. „Unser Plan ist aufgegangen. Wir wussten, was uns erwartet und haben die Abwehr auf das Brotdorfer Spiel eingestellt“, blickt Gehm, der drei Tore erzielte, auf die erste Halbzeit zurück: „Aber dann haben wir auf unerklärliche Art und Weise den Faden verloren. Und dann ging die Abwärts-Spirale los. Irgendwann war das Spiel für uns mehr oder weniger gelaufen.“

Etwas mehr als zehn Minuten nach Wiederanpfiff war der Rückstand auf vier Tore angewachsen (17:21, 41. Minute). Vier Minuten später stand es 18:26. Auch nach einer Auszeit konnte die HSG das Momentum nicht mehr umkehren. Sie verlor 25:37 – und bleibt mit acht Punkten auf dem vorletzten Platz.

Der letzte Sieg der HSG Ottweiler/Steinbach liegt nun sechs Spiele zurück und datiert vom 11. Dezember, als sie die HSG Nordsaar mit 28:20 schlug. Nun hat die Mannschaft laut Spielplan knapp einen Monat Zeit, um sich auf das nächste Spiel vorzubereiten. Am 12. März geht’s beim TV Niederwürzbach weiter. Womöglich wird das Nachholspiel gegen den HSV Merzig/Hilbringen aber vorher angesetzt.

„Wir müssen jetzt daran arbeiten, die eigenen Fehler zu reduzieren und uns von solchen Rückschlägen nicht runterziehen zu lassen. Damit solche Ergebnisse nicht mehr zustande kommen“, gibt Gehm den Kurs für die Spielpause vor. Er wünscht sich: „Handballspielen können wir alle. Wir wissen auch, dass wir gut genug für die Saarlandliga sind. Aber jeder muss nochmal an sich arbeiten, an seiner Mentalität und seiner Disziplin. Und wenn wir das machen, gewinnen wir auch nochmal Spiele.“

Das Auswärtsspiel des TV Merchweiler beim HC Dillingen/Diefflen, das am Samstag in der Sporthalle Diefflen hätte stattfinden sollen, wurde aufgrund eines Corona-Falls beim TVM verlegt und ist noch nicht neu terminiert. Der TVM bestreitet sein nächstes Spiel am 6. März, wenn Tabellenführer SV Zweibrücken II zu Gast in der Allenfeldhalle in Merchweiler ist.