Handball Für Ottweiler/Steinbach wird es höchste Zeit, zu punkten

An diesem Samstag bricht für die HSG Ottweiler/Steinbach das letzte Saisondrittel in der Handball-Saarlandliga an – noch acht Spiele stehen auf dem Weg zum möglichen Klassenverbleib an. Mit der HSG Fraulautern-Überherrn fordert das Schlusslicht in der Überherrner Adolf-Collet-Halle eine Mannschaft heraus, gegen die sie bereits punkten konnte. Anwurf ist um 17 Uhr.