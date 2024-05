Der Tag nach der Katastrophe Hochwasser wird in Ottweiler für etliche Menschen zur Tragödie

Die Fluten, die in der Nacht auf Samstag, 18. Mai, weite Teile der Ottweiler Altstadt unter Wasser gesetzt haben, ziehen sich zurück. Und damit kommt erst allmählich zum Vorschein, welch immensen Schaden die Wassermassen anrichteten. Seit Samstagnachmittag sind Menschen damit befasst, Unrat wegzuschaffen und zu retten, was irgendwie noch zu retten ist. In weiten Teilen des Zentrums ist nach wie vor der Strom abgeschaltet. Das erschwert es, mit Geräten die völlig durchnässten Keller, Geschäftsräume und Wohnungen zu trocknen. Festnetz und Internet gibt es weiterhin in weiten Bereichen nicht.