Am Samstag fand in der Dorfwaldhalle in Hirzweiler die Wahl zum stellvertretenden Wehrführer statt. Die sechsjährige Amtszeit des amtierenden Stellvertreters Sven Haben lief aus und somit musste neu gewählt werden. Sven Haben kandierte nicht mehr. Interesse für das Amt bekundeten drei Bewerber: Alexander Ley aus dem Löschbezirk Illingen, Heribert Zimmer aus dem Löschbezirk Wustweiler und Holger Keller aus dem Löschbezirk Ost.

Bürgermeister Armin König konnte als Chef der Wehr in der Versammlung 130 aktive Feuerwehrmitglieder und zahlreiche Gäste der Alterswehr, aus Politik, sowie Führungskräfte der Feuerwehr begrüßen. Von 130 abgegebenen Stimmen erhielt Heribert Zimmer 66 Stimmen, Holger Keller 36 Stimmen und Alexander Ley 27 Stimmen. Somit konnte sich Heribert Zimmer bereits im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit sichern.

Die ersten Glückwünsche erhielt der neugewählte stellvertretende Wehrführer von Bürgermeister Armin König, gefolgt von Wehrführer Sascha Cattarius. Beide sprachen ihm die vertrauensvolle Zusammenarbeit aus und dankten zugleich Sven Haben für seine geleistete Arbeit. Haben hat noch das Amt des Löschbezirksführer in Illingen inne. Heribert Zimmer ist in der Feuerwehr Illingen kein Unbekannter. Er war jahrelang Gemeindejugendwart und danach langjähriger Löschbezirksführer in Wustweiler. Noch heute ist er stark in der Jugendarbeit involviert.