Heimatverein Fürth Hier kommen Traktor-Oldies groß raus

Auch 2024 brauchen die Leute in Fürth nicht auf ihren jährlichen Haushaltskalender zu verzichten. Dafür sorgt wie in jedem Jahr der Heimat- und Kulturverein (HuK), der den bebilderten und informativen Wandkalender bereits zum 15. Mal herausbringt. Über zwölf Monate hinweg beschäftigt sich der Kalender stets mit einem Thema aus dem aktuellen oder früheren Ortsgeschehen und nicht zuletzt deshalb stößt er im Ort immer wieder auf Interesse. In den vergangenen drei Jahren war der Kalender dem Handel und Gewerbe in Fürth gewidmet, „aber dieses Thema ist jetzt erschöpft“, erklärte Willi Wern, der Vorsitzende des HuK, als der Verein am Dienstag in der Fürther Geschäftsstelle der Sparkasse Neunkirchen den Kalender für 2024 vorstellte. Für das nächste Jahr haben sich die Initiatoren, allen voran Vorstandsmitglied Horst Jacob, Traktor-Oldtimer aus dem Ort als Motive ausgesucht, und mit denen wird zugleich an die landwirtschaftliche Vergangenheit des Ostertalortes erinnert.