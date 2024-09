Ottweiler lädt zum Einkaufsbummel ein Malwettbewerb, Modenschau, Musik und mehr

Besondere Hingucker und kleine Überraschungen, darauf setzen die Geschäfte in der Ottweiler Altstadt am kommenden Wochenende. Dann startet erneut die Kampagne „Heimatshoppen“. Seit vielen Jahren schon sollen die Aktionstage den Einkauf vor der Haustür zu einem besonderen Erlebnis machen – und dafür sorgen, dass die Menschen wieder mehr vor Ort einkaufen. Neben dem Handel werden auch das Handwerk und das Gewerbe in den Mittelpunkt gerückt.